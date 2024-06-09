Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ заявило, что армейская авиация поразила 10 опорников ВСУ в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Армейская оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» поразила за сутки более 10 опорных и два пункта временной дислокации украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Стельмаховка (Луганская Народная Республика), Торское и Серебрянка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Источник: РИА "Новости"

«Ударами армейской оперативно-тактической авиации нанесено поражение по более 10 опорным и двум пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское и Серебрянка», — сказал Шаров.