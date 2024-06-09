МО РФ заявило, что армейская авиация поразила 10 опорников ВСУ в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Армейская оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» поразила за сутки более 10 опорных и два пункта временной дислокации украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Стельмаховка (Луганская Народная Республика), Торское и Серебрянка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.