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Мощный взрыв прогремел в Одессе в ночь на 9 июня

Мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины в ночь на 9 июня, сообщил украинский телеканал TCH. Других подробностей не приводится.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что был мощный прилет в районе порта с большим выбросом пламени и сильной ударной волной. По предварительной информации, был поражен склад боекомплектов.