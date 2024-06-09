Мощный взрыв прогремел в Одессе в ночь на 9 июня

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что был мощный прилет в районе порта с большим выбросом пламени и сильной ударной волной. По предварительной информации, был поражен склад боекомплектов.