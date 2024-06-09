Мощный взрыв прогремел в Одессе в ночь на 9 июня

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что был мощный прилет в районе порта с большим выбросом пламени и сильной ударной волной. По предварительной информации, был поражен склад боекомплектов.