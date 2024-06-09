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Красноярский солдат Петухов сбежал из части, чтобы жениться

В Красноярском крае осужден солдат, который совершил две самоволки.

Источник: AP 2023

Первый раз он сбежал, чтобы жениться.

Как установили правоохранительные органы, рядовой Петухов самовольно покинул часть, где служил, и поехал в Красноярск. После этого поехал в Ачинск и стал там жить. Военный объяснил свои действия намерениями жениться, а заодно отдохнуть от службы.

В ноябре полицейские задержали Петухова. Его доставили в военную комендатуру, а затеи прикомандировали к одной из частей. Но солдат снова устал служить и сбежал. Его снова поймали полицейские.

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил Петухова к 7 годам колонии строгого режима за самовольное оставление части или места службы. Рядового взяли под стражу. Решение в законную силу ещё не вступило.

Ранее в Красноярском крае военного осудили за две самоволки во время СВО.