Красноярский солдат Петухов сбежал из части, чтобы жениться

Первый раз он сбежал, чтобы жениться.
Как установили правоохранительные органы, рядовой Петухов самовольно покинул часть, где служил, и поехал в Красноярск. После этого поехал в Ачинск и стал там жить. Военный объяснил свои действия намерениями жениться, а заодно отдохнуть от службы.
В ноябре полицейские задержали Петухова. Его доставили в военную комендатуру, а затеи прикомандировали к одной из частей. Но солдат снова устал служить и сбежал. Его снова поймали полицейские.
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил Петухова к 7 годам колонии строгого режима за самовольное оставление части или места службы. Рядового взяли под стражу. Решение в законную силу ещё не вступило.
Ранее в Красноярском крае военного осудили за две самоволки во время СВО.