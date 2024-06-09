Полиция устанавливает участников перестрелки на северо-западе Челябинска

Сообщается, что все произошло во дворе жилого дома 53-Б по улице Ворошилова.
На записи видно, как к подъезду приехала машина, из которой вышли четверо мужчин и сразу начали стрелять. После этого они подошли к компании, находившейся на детской площадке.
«Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в Калининском районе. К работе подключены оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции, опрашиваются свидетели и очевидцы, определяются маршрут передвижения и личности участников», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Предварительно, за помощью в больницу никто из участников конфликта не обратился.