Ровшану Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

«Аскерову грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Основания для этого есть. В случае возбуждения дела Аскерову грозит до двух лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.
В Роскомнадзоре ранее сообщили, что передали в Следственный комитет информацию о 45 иноагентах, систематически нарушавших требования о маркировке материалов, из них в отношении 25 возбуждены уголовные дела. В настоящее время в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 606 иноагентах — из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лица. Согласно российскому законодательству, материалы иноагентов, распространяемые, в том числе через интернет, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки в материалах иноагентов, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.