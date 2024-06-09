Ровшану Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

В Роскомнадзоре ранее сообщили, что передали в Следственный комитет информацию о 45 иноагентах, систематически нарушавших требования о маркировке материалов, из них в отношении 25 возбуждены уголовные дела. В настоящее время в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 606 иноагентах — из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лица. Согласно российскому законодательству, материалы иноагентов, распространяемые, в том числе через интернет, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки в материалах иноагентов, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.