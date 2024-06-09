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Ровшану Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело грозит бывшему игроку «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Аскерову грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Основания для этого есть. В случае возбуждения дела Аскерову грозит до двух лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года. Он уже трижды был оштрафован за нарушение правил деятельности иностранных агентов. В отношении него также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. Следствие установило, что он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова. Обвиняемый находится в федеральном розыске.

В Роскомнадзоре ранее сообщили, что передали в Следственный комитет информацию о 45 иноагентах, систематически нарушавших требования о маркировке материалов, из них в отношении 25 возбуждены уголовные дела. В настоящее время в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 606 иноагентах — из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лица. Согласно российскому законодательству, материалы иноагентов, распространяемые, в том числе через интернет, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки в материалах иноагентов, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.

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