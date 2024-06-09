Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС Британии сообщили о пожаре на судне в Аденском заливе после попадания ракеты

В Аденском заливе на судне, в которое попала ракета, начался пожар. Об этом 9 июня сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в соцсети Х (бывш.Twitter). По уточненной информации ракета попала в судно в 70 морских милях к юго-западу от Адена, Йемен.

Источник: AP 2023

«На судне возник небольшой пожар, который, как сообщается, в настоящее время потушен», — говорится в публикации.

Сообщается, что после инцидента корабль направился в порт. Власти продолжают следить за ситуацией.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность при транзите и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO», — добавили в сообщении.

Ранее в этот день британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Адена. В UKMTO указали, что власти проводят расследование, судам посоветовали проходить в данном районе с осторожностью.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.