ВМС Британии сообщили о пожаре на судне в Аденском заливе после попадания ракеты

«На судне возник небольшой пожар, который, как сообщается, в настоящее время потушен», — говорится в публикации.
Сообщается, что после инцидента корабль направился в порт. Власти продолжают следить за ситуацией.
«Судам рекомендуется соблюдать осторожность при транзите и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO», — добавили в сообщении.
Ранее в этот день британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Адена. В UKMTO указали, что власти проводят расследование, судам посоветовали проходить в данном районе с осторожностью.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.