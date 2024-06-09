Фотографией Токаева и генсека ООН заманивают казахстанцев на фишинговые сайты

«Мошенники в рекламе предлагают заполнить заявку и ждать звонка от специалиста. Не стоит оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Таким образом вы передадите аферистам личную информацию о себе, которой они воспользуются в корыстных целях», — пояснили специалисты.