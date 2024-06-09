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Фотографией Токаева и генсека ООН заманивают казахстанцев на фишинговые сайты

В соцсетях появилась реклама с фотографией президента РК Касым-Жомарта Токаева и генсека ООН Антониу Гутерриша. Фактчекеры призывают не доверять этой рекламе, передает Stopfake.kz.

Как пишут фактчекеры, в рекламе неизвестные обещают возвратить казахстанцам деньги, похищенные мошенниками-брокерами. В качестве приманки злоумышленники использовали подложное фото с Токаевым и Гутерришем. Снабжена иллюстрация громким заголовком «Брокеры-мошенники задержаны при сотрудничестве с Интерполом».

«Мошенники в рекламе предлагают заполнить заявку и ждать звонка от специалиста. Не стоит оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Таким образом вы передадите аферистам личную информацию о себе, которой они воспользуются в корыстных целях», — пояснили специалисты.

Фотография же взята с официального сайта президента РК. Сделана она в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, когда Касым-Жомарт Токаев встречался с Антониу Гутерришем на 74-й сессии ООН, чтобы обсудить перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН.