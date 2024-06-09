Фотографией Токаева и генсека ООН заманивают казахстанцев на фишинговые сайты

Как пишут фактчекеры, в рекламе неизвестные обещают возвратить казахстанцам деньги, похищенные мошенниками-брокерами. В качестве приманки злоумышленники использовали подложное фото с Токаевым и Гутерришем. Снабжена иллюстрация громким заголовком «Брокеры-мошенники задержаны при сотрудничестве с Интерполом».
«Мошенники в рекламе предлагают заполнить заявку и ждать звонка от специалиста. Не стоит оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Таким образом вы передадите аферистам личную информацию о себе, которой они воспользуются в корыстных целях», — пояснили специалисты.
Фотография же взята с официального сайта президента РК. Сделана она в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, когда Касым-Жомарт Токаев встречался с Антониу Гутерришем на 74-й сессии ООН, чтобы обсудить перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН.