Девушка с сайта знакомств убедила челябинца перевести мошенникам полмиллиона

Полицейским мужчина рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств. Через несколько дней она предложила пассивный доход в брокерской компании с гарантированной прибылью. Через некоторое время он в видеочате начал общение со «специалистом», который рассказал о скупке и продаже акций в специальном приложении.
«Под руководством афериста на протяжении нескольких дней верхнеуфалеец переводил деньги, как лично накопленные, так и взятые в кредит, якобы вкладывая их в акции», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Когда он захотел вывести деньги, специалист посоветовал обратиться в службу поддержки. Там ему сообщили, что провести перевод можно на счет третьего лица. На помощь пришел друг.
«Друг по указанию “специалиста” стал производить какие-то манипуляции в онлайн-банке. После этого аферист сообщил, что деньги поступили на его счет, при этом потерпевший заметил, что деньги поступили в результате оформления кредита, но специалист переубедил его. Эти деньги необходимо было перевести на указанный номер, что и было сделано. После этого мошенник сообщил, что произошла ошибка, а чтобы ее исправить нужно другое доверительное лицо. В этот момент мужчина понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию. Общий ущерб составил 505 тыс. рублей», — говорится в сообщении.