Девушка с сайта знакомств убедила челябинца перевести мошенникам полмиллиона

«Друг по указанию “специалиста” стал производить какие-то манипуляции в онлайн-банке. После этого аферист сообщил, что деньги поступили на его счет, при этом потерпевший заметил, что деньги поступили в результате оформления кредита, но специалист переубедил его. Эти деньги необходимо было перевести на указанный номер, что и было сделано. После этого мошенник сообщил, что произошла ошибка, а чтобы ее исправить нужно другое доверительное лицо. В этот момент мужчина понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию. Общий ущерб составил 505 тыс. рублей», — говорится в сообщении.