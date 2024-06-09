Нашествие саранчи в Казахстане приобрело невиданный ранее размах — власти

«В целом в регионе химобработка уже проведена на 281 тыс. га земель в 12 районах с использованием 76 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечено около 600 человек. Это сотрудники фитосанитарной инспекции, акимата и временные работники. Для усиления работы в период активного отрождения саранчи акимату необходимо еще 14 единиц техники».