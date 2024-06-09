Нашествие саранчи в Казахстане приобрело невиданный ранее размах — власти

АЛМАТЫ, 9 июн — Sputnik. В Казахстане ранее не было такого масштаба нашествия саранчи, как в нынешнем году, заявил вице-премьер Серик Жумангарин на заседании центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи, сообщила пресс-служба правительства.
«Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения».
Вице-премьер поручил «немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна».
Отмечается, что в Айтекебийском районе Актюбинской области началось отрождение саранчи. Техника для обработки наготове.
«В целом в регионе химобработка уже проведена на 281 тыс. га земель в 12 районах с использованием 76 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечено около 600 человек. Это сотрудники фитосанитарной инспекции, акимата и временные работники. Для усиления работы в период активного отрождения саранчи акимату необходимо еще 14 единиц техники».
В Костанайской области химическая обработка проведена на площади 29,4 тысяч га в пяти районах области. Для мониторинга и выявления мест отрождения привлечено 129 обследователей и 326 временных работников. Наготове 72 единицы техники. Работа по борьбе с саранчой проводится совместно с фермерами.
В Туркестанской области помимо уже обработанных 260 тысяч гектаров, в регионе выявлены еще участки распространения более чем на 50 тысяч. Дополнительную обработку проводят в городе Арысь, Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах.