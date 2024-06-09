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КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором

КНДР снова запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. Об этом 9 июня сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Республики Корея.

Источник: Reuters

«По состоянию на 10 часов утра (04:00 мск) Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных Северной Кореей с субботы», — говорится в материале.

По данным агентства, более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи. Остальные шары, по всей видимости, не достигли страны, пишет агентство.

В комитете попросили сограждан не приближаться к объектам и сообщать об их обнаружении в ближайшие военные или полицейские органы.

Ранее, 6 июня, Южная Корея приняла ответные меры против КНДР, которая в конце мая отправила воздушные шары с навозом и мусором. Южане отправили северянам шары с корейскими дорамами (сериалами) и K-pop на USB-накопителях.

До этого, 2 июня, в КНДР объяснили отправку запуска шаров с навозом в сторону Южной Кореи. Известно, что КНДР запустила мусор на воздушных шарах в ответ на распространение пропагандистских листовок Сеулом.

Северная Корея 29 мая запустила через границу с Южной Кореей более 150 воздушных шаров, к которым были прикреплены пакеты с различным мусором и навозом. Они разлетелись по территории страны, достигнув провинции Южный Кёнсан.