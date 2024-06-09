Во Владивостоке подростки подрались из-за девушки

Во Владивостоке следователи установили обстоятельства конфликта между подростками, которые устроили драку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, у 15-летнего потерпевшие был длительный конфликт со сверстником из-за его отношений с девушкой. Это уже не первая драка между соперниками.
«Все участники конфликта установлены, один из них — 16-летний местный житель задержан. По остальным подозреваемым вопрос о мерах пресечения решается» — прокомментировали в СК.
Напомним, по факту драки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.