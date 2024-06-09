В Омске двухлетний ребёнок выпал из окна

Ранее мы писали, что пьяные подростки открыли стрельбу по омичке с младенцем. Вопиющая история произошла 5 июня. Женщина насчитала у себя пять ран от пуль, а кроме того, нашла в спинке коляски два пулевых отверстия Агрессивные подростки с места происшествия убежали, однако ненадолго. Их личности уже установила полиция.