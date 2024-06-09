Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске двухлетний ребёнок выпал из окна

Мальчика доставили в больницу.

Источник: Om1.ru

Несчастный случай произошёл в Октябрьском округе Омска. Вчера днём, 8 июня, из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, ребёнка доставили в больницу. Он находится под присмотром врачей. Проводится проверка.

Подробности произошедшего не уточняются.

Ранее мы писали, что пьяные подростки открыли стрельбу по омичке с младенцем. Вопиющая история произошла 5 июня. Женщина насчитала у себя пять ран от пуль, а кроме того, нашла в спинке коляски два пулевых отверстия Агрессивные подростки с места происшествия убежали, однако ненадолго. Их личности уже установила полиция.

несчастный случай