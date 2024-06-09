В Челябинской области начали подключать к электричеству посёлки, пострадавшие от торнадо

— К аварийно-восстановительным работам привлечены девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, — сообщили специалисты. — В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт для оперативного восстановления электроснабжения населения и социальных объектов. Прикладываем все усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии в ближайшие часы.