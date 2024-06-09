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В Челябинской области начали подключать к электричеству посёлки, пострадавшие от торнадо

Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстанавливают электроснабжение посёлков Агаповского района, пострадавших от последствий торнадо. Подробнее о работах рассказали в пресс-службе компании.

Источник: Pchela.News

— К аварийно-восстановительным работам привлечены девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, — сообщили специалисты. — В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт для оперативного восстановления электроснабжения населения и социальных объектов. Прикладываем все усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии в ближайшие часы.

Напомним, что торнадо промчался в Башкирии и Челябинской области в минувшую субботу, 8 июня. Видео жуткого явления смотрите в нашем материале.

энергетика