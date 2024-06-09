Водителя насмерть зажало между двумя троллейбусами в Новосибирске

В Новосибирске утром 9 июня водитель погиб из-за того, что его зажало между двумя троллейбусами. Инцидент произошел на остановке «Ленинградская». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в воскресенье, 9 июня, около 9 часов 40 минут на конечной остановке общественного транспорта «Улица Ленинградская» в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого погиб водитель одного из троллейбусов.
Так, водитель троллейбуса мужчина 1991 года рождения столкнулся с троллейбусом, водитель которого, мужчина 1968 года рождения, на этой же остановке осуществлял соединение штанги с проводами воздушной контактной сети.
«В результате ДТП водитель троллейбуса, мужчина 1968 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирска.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.