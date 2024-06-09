Водитель мотоцикла попал в аварию на Кубке Приморья

В Арсеньеве после заезда в рамках Кубка Приморского края мотоциклист попал в больницу. Несколько участников столкнулись, одному из гонщиков потребовалась срочная госпитализация, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на «Коммунар Уссурийск».
Участвовали в соревнованиях взрослые и юниоры, всего 40 человек. Авария произошла во время второго мотокросса. Сначала упал один водитель, затем еще трое. К счастью, обошлось без погибших. Редакция запросила комментарий в региональном минздраве.
Ранее «КП» писала о том, что другой любитель экстремального спорта, каякер из Приморья, пропал в Амурской области во время сплава по Селемдже на байдарке. Молодого человека ищут региональные спасатели.