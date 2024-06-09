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До Красноярска докатились отголоски землетрясения в Тыве

На территории Тывы утром 9 июня произошло землетрясение.

Источник: РИА "Новости"

Его отголоски ощущались в Красноярском крае.

О катаклизме сообщил Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края. В учреждении сообщили, что толчки ощущались в 07:45 утра.

Магнитуда землетрясения составила 4,8 балла. Как рассказали специалисты, в 19 районах региона жители могли ощущать толчки до 1 балла.

О каких-либо последствиях катаклизма не сообщается.

В сентябре прошлого года в Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой в 3,5 балла. Самые сильные толчки ощутили в Ермаковском районе.