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Полиция озвучила версию ДТП погибшими в Самаре

В ГУ МВД по Самарской области озвучили версию ДТП на ул. Батайской в Самаре, в результате которого погибли три человека.

По предварительным данным, 9 июня в 03:00 20-летний молодой человек, управлявший Volkswagen Polo, не справился с рулевым управлением автомобиля и допустил наезд на припаркованный автобус Higer, слева по ходу движения автомобиля.

«На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще один пассажир с места ДТП был госпитализирован в медицинское учреждение. Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия», — сообщили в полицейском Главке.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП попало каршеринговое авто и погибших в результате происшествия четверо.