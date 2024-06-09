Полиция озвучила версию ДТП погибшими в Самаре

«На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще один пассажир с места ДТП был госпитализирован в медицинское учреждение. Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия», — сообщили в полицейском Главке.