Уровень реки Жайык все еще превышает критическую отметку

Согласно данным оперативной сводки, вода спала в районе сел Индербор и Махамбет, неизменным остался уровень воды в районе Атырау, пишет ИА El.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС в Атырау.
(По сравнению с 8 июня, 08:00 часов).
- с. Индербор −7 см, уровень воды — 890 см, критический уровень — 845 см.
- с. Махамбет −3 см, уровень воды — 991 см, критический уровень — 850 см.
- г. Атырау — 0 см, уровень воды, 592 см, критический уровень — 550 см.
- с. Жанаталап −1 см, уровень воды — 424 см, критический уровень — 500 см.
- с. Еркинкала −1 см, уровень воды — 383 см, критический уровень — 450 см.