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Уровень реки Жайык все еще превышает критическую отметку

В Атырауской области продолжают бороться с паводками. Несмотря на то, что уровень воды в реке ещё высок, по сравнению с прошедшими сутками, она постепенно снижается.

Согласно данным оперативной сводки, вода спала в районе сел Индербор и Махамбет, неизменным остался уровень воды в районе Атырау, пишет ИА El.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС в Атырау.

(По сравнению с 8 июня, 08:00 часов).

  • с. Индербор −7 см, уровень воды — 890 см, критический уровень — 845 см.
  • с. Махамбет −3 см, уровень воды — 991 см, критический уровень — 850 см.
  • г. Атырау — 0 см, уровень воды, 592 см, критический уровень — 550 см.
  • с. Жанаталап −1 см, уровень воды — 424 см, критический уровень — 500 см.
  • с. Еркинкала −1 см, уровень воды — 383 см, критический уровень — 450 см.