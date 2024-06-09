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Александр Бастрыкин запросил доклад о ДТП с автобусом и 9 машинами в Волгограде

Глава следкома ждет результатов расследования.

Источник: Комсомольская правда

В субботу вечером глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад из Волгограда. Руководитель Следкома заинтересовался массовым ДТП на Университетском проспекте, где 6 июня водитель рейсового автобуса не справился с управлением на спуске и снес 9 машин. Бастрыкин передал коллегам в лице руководителя СУ СК по Волгоградской области Василия Семенова, что ждет возбуждения уголовного дела и доклада о его ходе, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, травмы в ДТП с общественным транспортом получили 3 взрослых пассажира легковушек и ребенок. Авария парализовала движение на Второй продольной на несколько часов. Это произошло в районе остановки «Нефтяник» по направлению из центра на юг города. Рейсовый автобус вез пассажиров по маршруту Москва-Махачкала.