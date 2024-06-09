Александр Бастрыкин запросил доклад о ДТП с автобусом и 9 машинами в Волгограде

В субботу вечером глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад из Волгограда. Руководитель Следкома заинтересовался массовым ДТП на Университетском проспекте, где 6 июня водитель рейсового автобуса не справился с управлением на спуске и снес 9 машин. Бастрыкин передал коллегам в лице руководителя СУ СК по Волгоградской области Василия Семенова, что ждет возбуждения уголовного дела и доклада о его ходе, сообщает пресс-служба ведомства.