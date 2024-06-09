«Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Гродно по ул. Красноармейской поступило около 22 часов 8 июня. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1983 г.р.», — сообщили в ведомстве.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
В Гродно при пожаре погиб мужчина
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Гродно погиб 41-летний мужчина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Гродно по ул. Красноармейской поступило около 22 часов 8 июня. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1983 г.р.», — сообщили в ведомстве.