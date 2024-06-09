В Гродно при пожаре погиб мужчина

«Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Гродно по ул. Красноармейской поступило около 22 часов 8 июня. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1983 г.р.», — сообщили в ведомстве.



Причины пожара и гибели устанавливаются.