Корь уносит жизни в Румынии, Молдова — в опасности

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Еще 791 случай кори диагностирован в Румынии за последнюю неделю, один человек умер, заявили в Национальном институте общественного здоровья.
По данным ведомства, с 1 января 2023 года по 26 мая 2024 года было подтверждено 17 378 случаев заболевания корью и зафиксировано 16 летальных исходов. Больше всего случаев заражения диагностировали в уездах Брашов, Муреш и Бухарест. Случаи кори выявлены во всех уездах Румынии.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек, большинство из них — дети в возрасте до пяти лет.
Корь остается одной из заметных причин детской смертности в развивающихся странах (1,3% детской смертности за 2016 год).
Количество случаев заболеваемости корью в мире в 2017 году резко возросло. Из-за пробелов в охвате вакцинацией вспышки кори наблюдались во всех регионах.