Корь уносит жизни в Румынии, Молдова — в опасности

По данным ведомства, с 1 января 2023 года по 26 мая 2024 года было подтверждено 17 378 случаев заболевания корью и зафиксировано 16 летальных исходов. Больше всего случаев заражения диагностировали в уездах Брашов, Муреш и Бухарест. Случаи кори выявлены во всех уездах Румынии.