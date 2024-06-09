Новый знакомый украл рога у жителя Бреста

В Бресте в милицию обратился мужчина, у которого украли рога, сообщает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Изначально 37-летний брестчанин пришел пешком на автозаправочную станцию, чтобы купить алкоголь. На заправке белорус познакомился с другим 36-летним мужчиной. Закупившись алкоголем, парочка пошла в гости к брестчанину.
Выпив изрядную порцию алкоголя, хозяин уснул, а гость поискал ценности в квартире и ушел, прихватив с собой два деревянных медальона и две пары оленьих рогов.
Проснувшись на утро, брестчанин заявил в милицию, что у него украли рога.
Подозреваемого вскоре вычислили и задержали. Выяснилось, что для брестчанина это не первая кража, рога с медальонами он уже продал, а деньги потратил.