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Новый знакомый украл рога у жителя Бреста

Брестчанин украл оленьи рога у нового знакомого.

Источник: brestcity.com

В Бресте в милицию обратился мужчина, у которого украли рога, сообщает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Изначально 37-летний брестчанин пришел пешком на автозаправочную станцию, чтобы купить алкоголь. На заправке белорус познакомился с другим 36-летним мужчиной. Закупившись алкоголем, парочка пошла в гости к брестчанину.

Выпив изрядную порцию алкоголя, хозяин уснул, а гость поискал ценности в квартире и ушел, прихватив с собой два деревянных медальона и две пары оленьих рогов.

Проснувшись на утро, брестчанин заявил в милицию, что у него украли рога.

Подозреваемого вскоре вычислили и задержали. Выяснилось, что для брестчанина это не первая кража, рога с медальонами он уже продал, а деньги потратил.