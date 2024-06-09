В Новоуральске автоинспектор сбил байк, на котором ехали два мальчика

Очевидцы рассказали, что сотрудник ГАИ на служебной машине преследовал кроссовый мотоцикл с детьми на скользкой дороге. Ребята не останавливались, машина ДПС приблизилась к мотоциклу и подбила его. Мальчики вылетели из байка и ударились о плиты.