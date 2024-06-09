В Новоуральске автоинспектор сбил байк, на котором ехали два мальчика

ДТП случилось в субботу, 8 июня, около пяти часов вечера возле здания № 15б на Объездном шоссе.
Очевидцы рассказали, что сотрудник ГАИ на служебной машине преследовал кроссовый мотоцикл с детьми на скользкой дороге. Ребята не останавливались, машина ДПС приблизилась к мотоциклу и подбила его. Мальчики вылетели из байка и ударились о плиты.
«По данному факту Госавтоинспекцией проводится проверка, будет дана оценка действиям всех участников ДТП и приняты необходимые меры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что «управление ТС несовершеннолетними, не имеющими на это специального права, недопустимо». Согласно действующему законодательству, автоинспекторы нацелены на выявление и отстранение таких лиц от процесса движения.
Родителей несовершеннолетних могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.