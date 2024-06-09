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В Новоуральске автоинспектор сбил байк, на котором ехали два мальчика

В Новоуральске экипаж ДПС сбил байк, на котором ехали два ребенка, пишет портал E1.ru со ссылкой на местных жителей.

ДТП случилось в субботу, 8 июня, около пяти часов вечера возле здания № 15б на Объездном шоссе.

Очевидцы рассказали, что сотрудник ГАИ на служебной машине преследовал кроссовый мотоцикл с детьми на скользкой дороге. Ребята не останавливались, машина ДПС приблизилась к мотоциклу и подбила его. Мальчики вылетели из байка и ударились о плиты.

«По данному факту Госавтоинспекцией проводится проверка, будет дана оценка действиям всех участников ДТП и приняты необходимые меры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что «управление ТС несовершеннолетними, не имеющими на это специального права, недопустимо». Согласно действующему законодательству, автоинспекторы нацелены на выявление и отстранение таких лиц от процесса движения.

Родителей несовершеннолетних могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.