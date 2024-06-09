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Пьяный 18-летний водитель без прав улетел в кювет под Богдановичем

Нетрезвого водителя задержали на Тюменском тракте.

В Богдановичском районе автоинспекторы исключили из процесса дорожного движения водителя, не имеющего права на управление транспортом. 18-летний юноша на «ВАЗ 2107» при совершении резкого маневра не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. Дорожная авария случилась вечером 7 июня на 87-м километре федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень».

«Находившийся неподалеку экипаж ДПС заметил происходящее и подъехал к съехавшему автомобилю. При общении с водителем сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем недавно купленного автомобиля находился 18-ти летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения», — рассказали в региональной ГИБДД.

Мужчину отстранили от управления и составили протокол за вождение без прав. Автомобиль отправили на спецстоянку.