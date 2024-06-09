NYT сообщила, что бойцы ВСУ «подсели» на энергетики

«Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетический напиток. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетический напиток. Перед атакой я пью энергетический напиток», — сказал один украинский солдат с позывным «Психо».
По его словам, если не пить «эту гадость», то неоткуда взять энергию, чтобы преодолеть 3−7 км со снаряжением весом 40 кг, почти ничего не ев и пив три дня. Он отметил, что не считает, будто в энергетиках есть что-то плохое.
Украинский сержант с позывным Бача в разговоре с NYT рассказал, что один из его сослуживцев, у которого было больное сердце и который выпивал по 10 банок в день, умер — его нашли в туалете с энергетиком в руке.
Издание пишет, что увидеть банки из-под энергетиков можно повсюду: в жилетах, на рюкзаках, танках и в траншеях. Их могут привозить на фронт грузовиками: некоторые компании отправляют их бесплатно, иногда их закупают подразделения или волонтеры.
NYT отмечает, что продажи энергетиков растут, это «один из немногих ярких моментов» в экономике страны, их продажи с начала боевых действий выросли на 50%. В числе самых популярных брендов — недорогие украинские Non Stop и Pit Bull, а также импортные Red Bull (Австрия), Monster (США) и Hell (Венгрия).
Появляются новые бренды и вкусы — например, сахарная вата, кактус и даже каннабис (на Украине недавно легализовали медицинский каннабис — в России выступают против узаконивания легких наркотиков). На банках производители иногда пишут патриотические девизы или дают напиткам соответствующие названия (например, «Воля» — такие производит Моршинская фабрика во Львовской области, которая до начала боевых действий была ориентирована на выпуск воды «Моршинская»). Компания ежемесячно жертвует ВСУ до 40 тыс. банок.
Производством энергетиков также занялась голландская Carlsberg на Украине: их напиток называется Battery. В компании рассказали, что их энергетическая продукция пользуется спросом не только у военных.
«Повышенная потребность гражданского населения в источниках энергии возникает из-за постоянных ракетных обстрелов, беспокойства и недостатка сна», — сказал вице-президент Carlsberg Ukraine Тарас Мацыпура. Он отметил, что в стране рынок энергетиков «на подъеме».
В России в мае в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. При анонсировании похожего законопроекта зимой авторы инициативы отмечали, что пьющие энергетики люди могут нанести вред здоровью, употребляя в большем, чем разрешено, суточном количестве входящие в состав этих напитков вещества — кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон.