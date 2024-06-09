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Смертельное ДТП произошло на трассе «Доссор-Кульсары»

В аварии пострадали два авто — легковушка Nissan Teana и грузовик. Пассажир Nissan скончался на месте происшествия.

Водитель легковушки госпитализирован с различными травмами, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

ДТП произошло 9 июня около 00:30 на 92 километре трассы Доссор-Кульсары.