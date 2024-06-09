Полиция задержала челябинца, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

«Между прибывшими на автомобиле и находящимися во дворе людьми произошёл словесный конфликт, который длился не больше четырех минут. Напугавшие жителей выстрелы в воздух правонарушитель произвел из пускового устройства, предназначенного для подачи световых сигналов», — уточняют в полицейском ведомстве.