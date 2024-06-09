Полиция задержала челябинца, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

Сотрудники полиции города Челябинска нашли и задержали мужчину, который устроил стрельбу во время разборок во дворе жилого дома на улице Ворошилова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Стрелявшим оказался 18-летний местный житель. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также установлены остальные участники происшествия, стражи порядка выясняют роль каждого в данном конфликте для привлечения к ответственности.
Напомним, ЧП произошло в ночь на 8 июня на Северо-западе областного центра. Инцидент засняла камера домофона на одном из подъезде жилого дома.
«Между прибывшими на автомобиле и находящимися во дворе людьми произошёл словесный конфликт, который длился не больше четырех минут. Напугавшие жителей выстрелы в воздух правонарушитель произвел из пускового устройства, предназначенного для подачи световых сигналов», — уточняют в полицейском ведомстве.
Найти хулиганов полиции удалось оперативно: через несколько часов нарушители были установлены.