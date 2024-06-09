Пьяная девушка устроила смертельное ДТП в Свердловской области

В Сухом Логу автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось ранним утром 6 июня на 18-м километре автодороги «Сухой Лог — Рефтинский». По данным ГИБДД, 23-летняя девушка на LADA Granta не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в лесной массив с последующим наездом на деревья и опрокидыванием.
В результате аварии 33-летний пассажир отечественной легковушки, который сидел на заднем сиденье и не был пристегнут ремнями безопасности, скончался от полученных травм. «Госавтоинспекторы провели освидетельствование на состояние опьянения водителя, которое показало, что девушка употребляла алкоголь, результат освидетельствования составил 0,788 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо этого, установлено, что она не имеет водительского удостоверения», — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Оказалось, что нетрезвая компания направлялась на Рефтинское водохранилище искупаться. По факту ДТП проводится расследование.