Пьяная девушка устроила смертельное ДТП в Свердловской области

В результате аварии 33-летний пассажир отечественной легковушки, который сидел на заднем сиденье и не был пристегнут ремнями безопасности, скончался от полученных травм. «Госавтоинспекторы провели освидетельствование на состояние опьянения водителя, которое показало, что девушка употребляла алкоголь, результат освидетельствования составил 0,788 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо этого, установлено, что она не имеет водительского удостоверения», — рассказали в ГИБДД Свердловской области.