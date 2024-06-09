На Урале восстановили электроснабжение после торнадо

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в воскресенье пресс-служба ПАО «Россети Урал».
Как сообщал глава Агаповского района Артем Яхимович, 8 июня вечером на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град, в результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря.
«Энергетики “Россети Урал” работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев… Электроснабжение потребителей части Агаповского района Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено», — говорится в сообщении.
В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, уточняется в сообщении. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт, добавляется в сообщении.