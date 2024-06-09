На Урале восстановили электроснабжение после торнадо

В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, уточняется в сообщении. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт, добавляется в сообщении.