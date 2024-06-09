В Дании арестован гражданин Польши по обвинению в нападении на премьера

Как отмечает издание DR со ссылкой на материалы дела, в момент задержания обвиняемый, предположительно, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он говорит только на польском языке, на суде и допросах присутствует переводчик, отмечают СМИ.
На заседании суда обвиняемый подтвердил, что знал, на кого нападает. По данным DR, изначально полиция предполагала, что нападение было совершено по политическим мотивам, из-за несогласия с высказываниями Метте Фредериксен. Однако мужчина заявил, что считает ее «великим премьер-министром» и «был приятно удивлен», увидев ее на площади. Он проживает в Дании с 2019 года.
Вечером 7 июня на площади Култорверт в Копенгагене мужчина ударил 46-летнюю Метте Фредериксен по плечу. Ее доставили в больницу для обследования, по итогам которого врач заключил, что у премьера легкая травма шейного отдела. Госпожа Фредериксен отменила все рабочие встречи после нападения.