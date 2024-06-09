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В Дании арестован гражданин Польши по обвинению в нападении на премьера

Суд в Дании арестовал на 12 суток обвиняемого в нападении на премьер-министра страны Метте Фредериксен, сообщает Ekstra Bladet. По данным издания, это 39-летний гражданин Польши, его имя не раскрывается.

Источник: AP 2023

Как отмечает издание DR со ссылкой на материалы дела, в момент задержания обвиняемый, предположительно, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он говорит только на польском языке, на суде и допросах присутствует переводчик, отмечают СМИ.

На заседании суда обвиняемый подтвердил, что знал, на кого нападает. По данным DR, изначально полиция предполагала, что нападение было совершено по политическим мотивам, из-за несогласия с высказываниями Метте Фредериксен. Однако мужчина заявил, что считает ее «великим премьер-министром» и «был приятно удивлен», увидев ее на площади. Он проживает в Дании с 2019 года.

Вечером 7 июня на площади Култорверт в Копенгагене мужчина ударил 46-летнюю Метте Фредериксен по плечу. Ее доставили в больницу для обследования, по итогам которого врач заключил, что у премьера легкая травма шейного отдела. Госпожа Фредериксен отменила все рабочие встречи после нападения.

расследование