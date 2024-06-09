В Дании арестован гражданин Польши по обвинению в нападении на премьера

На заседании суда обвиняемый подтвердил, что знал, на кого нападает. По данным DR, изначально полиция предполагала, что нападение было совершено по политическим мотивам, из-за несогласия с высказываниями Метте Фредериксен. Однако мужчина заявил, что считает ее «великим премьер-министром» и «был приятно удивлен», увидев ее на площади. Он проживает в Дании с 2019 года.