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В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате утреннего сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе осколочные ранения обеих ног получил мужчина 1971 года рождения, который ехал в личном автомобиле. Направлен в медицинское учреждение», — написал Кулемзин.

Кроме того, пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о сбросе ВОП на Петровский район.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.