В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

«В результате утреннего сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе осколочные ранения обеих ног получил мужчина 1971 года рождения, который ехал в личном автомобиле. Направлен в медицинское учреждение», — написал Кулемзин.
Кроме того, пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о сбросе ВОП на Петровский район.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.