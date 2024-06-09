Атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС, заявил Балицкий

«К сожалению, то, что станция находится в зоне риска, — это факт. Потому что ракеты, которые летят в сторону Крыма, Storm Shadow, предположим, пролетая над станцией, даже если она случайно сбилась с курса, была нами сбита и упала на АЭС или еще что-то — это все равно угроза, и тогда снимаются практически все защиты. Если такая серьезная ракета может попасть в ядерный реактор, то мне трудно прогнозировать какие могут быть последствия, если что-то подобное прилетит в реактор», — сказал Балицкий агентству.