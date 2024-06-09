Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область

В воскресенье он опубликовал информацию об украинских атаках по региону 8 июня. По 8 районам области было выпущено 143 снаряда, не менее 49 беспилотников атаковали регион, включая три взрывных устройства с дронов. Глава области не привел количество снарядов выпущенных по Белгороду, указывая, что система ПВО отразила воздушную атаку. За отчетный день повреждения выявлены в 3 квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях.