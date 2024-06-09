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Пять человек погибли в результате ДТП с участием трех авто в Карагандинской области

Караганда. 9 июня. КазТАГ — Пять человек погибли в результате ДТП с участием трех автомобилей в Карагандинской области, сообщает Telegram-канал «Патриот».

Источник: Telegram-канал «Патриот»

«Авария случилась сегодня ночью на трассе между городом Абай и поселком Дубовка в Карагандинской области. Погибли пять человек. Это случилось в 22.23 на 931 километре трассы Кызылорда — Павлодар. Столкнулись три машины — Audi, Chevrolet Cobalt, Toyota Previa. Четверо пассажиров и 22-летний водитель Chevrolet погибли на месте», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что двое находятся в больнице.

«Двое человек находятся в стабильно тяжелом состоянии, им оказывается помощь в условиях стационара», — прокомментировали в управлении здравоохранения Карагандинской области.