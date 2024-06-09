Пять человек погибли в результате ДТП с участием трех авто в Карагандинской области

«Авария случилась сегодня ночью на трассе между городом Абай и поселком Дубовка в Карагандинской области. Погибли пять человек. Это случилось в 22.23 на 931 километре трассы Кызылорда — Павлодар. Столкнулись три машины — Audi, Chevrolet Cobalt, Toyota Previa. Четверо пассажиров и 22-летний водитель Chevrolet погибли на месте», — говорится в сообщении в воскресенье.