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Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два БПЛА

С 09:30 до 10:30 над Белгородской областью средствами ПВО была сбита ракета «Нептун-МД», а также два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что «воздушные цели» были сбиты над Новооскольским городским округом.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов», — написал господин Гладков в Telegram-канале.

За минувшие сутки, как сообщал губернатор, Белгородская область была атакована более 140 раз при помощи беспилотников самолетного типа, дронов-камикадзе и с использованием различных боеприпасов. В некоторых районах повреждены дома, линии электропередачи, административные здания.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».