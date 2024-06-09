Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два БПЛА

С 09:30 до 10:30 над Белгородской областью средствами ПВО была сбита ракета «Нептун-МД», а также два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что «воздушные цели» были сбиты над Новооскольским городским округом.