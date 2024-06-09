Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два БПЛА

«По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов», — написал господин Гладков в Telegram-канале.
За минувшие сутки, как сообщал губернатор, Белгородская область была атакована более 140 раз при помощи беспилотников самолетного типа, дронов-камикадзе и с использованием различных боеприпасов. В некоторых районах повреждены дома, линии электропередачи, административные здания.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».