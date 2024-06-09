На юге Азербайджана два пограничника погибли от удара молнии

Отмечается, что инцидент произошел утром 9 июня на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран». В результате случившегося погибли майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу и рядовой Нагиев Али Эльшан оглу.
«Руководство выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желает им терпения», — говорится в публикации пресс-службы.
По факту произошедшего началось расследование.
Ранее, 31 мая, в Азербайджане три человека погибли, один пострадал от удара молнии. Так, среди жертв есть женщина, которую молния ударила на сельскохозяйственном поле. Также ударом молнии убило 61-летнего мужчину возле его дома. По данным агентства APA, в Гяндже получил серьезное ранение 24-летний юноша, а в Товузе погиб 14-летний подросток.
В тот же день сообщалось, что в подмосковной Балашихе 63-летнего мужчину убило ударом молнии, когда он переходил дорогу.