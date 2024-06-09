В Абхазии по подозрению в поджоге дегустационного зала арестовали двух россиянок

«Уроженки Краснодарского края, временно проживающие в поселке Бзыпта Гагрского района, привлечены к уголовной ответственности по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 164 УК Абхазии (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). В отношении фигуранток уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственный отдел районного управления внутренних дел», — говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, женщины ночью 23 мая в поселке Бзыпта по улице Эшба, «действуя единым преступным умыслом с целью уничтожения чужого имущества совершили поджог подсобного помещения дегустационного зала “Винный погреб” на центральной трассе Псоу-Ингур, причинив имущественный ущерб потерпевшему на общую сумму 2 млн рублей». В результате пожара сгорело помещение, оборудование и продукты. «Злоумышленницы были установлены и задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району», — сообщает пресс-служба МВД.