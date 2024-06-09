ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки также отразили семь контратак штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ.
«Потери противника составили до 225 военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.