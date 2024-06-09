ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.