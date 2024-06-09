Российская ПВО сбила украинский военный вертолет Ми-8 и 66 беспилотников

Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 463 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 304 танка и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 387 единиц специальной военной автомобильной техники.