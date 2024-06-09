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Российская ПВО сбила украинский военный вертолет Ми-8 и 66 беспилотников

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 66 беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Миноброны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 463 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 304 танка и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 387 единиц специальной военной автомобильной техники.