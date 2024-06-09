Грузовик развалился на части после жесткого ДТП под Копылем

В Копыльском районе помощь спасателей потребовалась водителю большегруза после жесткого ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе Минского областного УМЧС.
Авария с грузовиком «Мерседес-Бенц Артего» произошла на трассе 8 июня. Около 15.57 часов очевидцы позвонили в дежурную службу МЧС на номер «101» и рассказали о жесткой аварии.
Вблизи деревни Рудное водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего грузовик съехал в кювет и врезался в дерево.
Помощь спасателей потребовалась водителю грузовика. Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и передали медикам. Пострадавший госпитализирован. А грузовик от столкновения развалился на части.