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Грузовик развалился на части после жесткого ДТП под Копылем

Грузовик на скорости врезалась в дерево в Копыльском районе, пострадал водитель.

Источник: МЧС

В Копыльском районе помощь спасателей потребовалась водителю большегруза после жесткого ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе Минского областного УМЧС.

Авария с грузовиком «Мерседес-Бенц Артего» произошла на трассе 8 июня. Около 15.57 часов очевидцы позвонили в дежурную службу МЧС на номер «101» и рассказали о жесткой аварии.

Вблизи деревни Рудное водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего грузовик съехал в кювет и врезался в дерево.

Помощь спасателей потребовалась водителю грузовика. Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и передали медикам. Пострадавший госпитализирован. А грузовик от столкновения развалился на части.