ВСУ понесли потери в районах Карловки, Евгеновки, Новопокровского и Яснобородовки в ДНР.
В зоне ответственности группировки «Юг» украинская армия потеряла до 375 военных. Удары были отражены ВС РФ в районах населенных пунктов Зализнянское, Елизаветовка, Ивано-Дарьевка, Григоровка и Курдюмовка в ДНР.
Военные группировки «Север» ликвидировали до 225 украинских солдат в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое в Харьковской области.
В зоне ответственности группировок «Запад» и «Восток» потери ВСУ составили до 400 и до 140 военных соответственно.
Ранее российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне СВО. Помимо этого, российской армии удалось уничтожить четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 дрон.