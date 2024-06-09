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МО РФ: ВСУ потеряли до 300 военных в зоне ответственности группировки «Центр» за сутки

Украинские войска потеряли до 300 военных в зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

ВСУ понесли потери в районах Карловки, Евгеновки, Новопокровского и Яснобородовки в ДНР.

В зоне ответственности группировки «Юг» украинская армия потеряла до 375 военных. Удары были отражены ВС РФ в районах населенных пунктов Зализнянское, Елизаветовка, Ивано-Дарьевка, Григоровка и Курдюмовка в ДНР.

Военные группировки «Север» ликвидировали до 225 украинских солдат в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое в Харьковской области.

В зоне ответственности группировок «Запад» и «Восток» потери ВСУ составили до 400 и до 140 военных соответственно.

Ранее российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне СВО. Помимо этого, российской армии удалось уничтожить четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 дрон.