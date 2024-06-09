Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.): 13.30 — город Донецк (Петровский район), БпЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ также выпустили по Петровскому району четыре кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров и три «натовских» снаряда по Никитовскому району Горловки.
В воскресенье украинские войска уже неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, а также сбрасывали взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.