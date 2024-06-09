Гладков сообщил об атаке двух дронов на село Безымено

Первый дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль — пассажиры успели покинуть салон машины. Второй аппарат сбросил взрывчатку на административный объект — там пробило крышу.
Грайворонский городской округ расположен в считанных километрах от границы с Украиной. В 2021 году в городе жили 6179 человек. Округ регулярно попадает под обстрелы.
Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны. Ранее днем ВСУ атаковали Шебекинский и Новооскольский городской округ, никто не пострадал.