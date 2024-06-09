«Возгорание началось в салоне». Mercedes загорелся на ходу в Бресте

Инцидент с загоревшейся машиной произошел в областном центре 8 июня. Около 17.30 часов 28-летняя брестчанка на «Мерседесе» ехала по улице Зубачева, когда прямо в салоне началось возгорание. Машина внезапно загорелась вблизи пересечения с улицей Брестских дивизий.