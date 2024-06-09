«Возгорание началось в салоне». Mercedes загорелся на ходу в Бресте

В Бресте во время движения загорелся «Мерседес». Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Инцидент с загоревшейся машиной произошел в областном центре 8 июня. Около 17.30 часов 28-летняя брестчанка на «Мерседесе» ехала по улице Зубачева, когда прямо в салоне началось возгорание. Машина внезапно загорелась вблизи пересечения с улицей Брестских дивизий.
Женщина успела покинуть авто, к счастью, никто не пострадал. Но, как можно судить по фото, автомобиль выгорел полностью.