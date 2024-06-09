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В Серове недалеко от школы обнаружили труп

В Серове возле заброшенного здания за школой № 20, недалеко от теплотрассы, очевидцы заметили труп.

Тело лежит уже второй день, сообщают местные жители в социальных сетях.

«Около заброшенного здания за 20-й школой лежит труп уже два дня, дети бегают смотрят, уже мухи летают», — цитирует слова очевидцев паблик «ВК, Серов».

На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают личность обнаруженного гражданина, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Серовским межрайонным следственным отделом СКР организовано проведение проверки по факту обнаружения тела», — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп мужчины. Он лежал на улице Ползунова. На вид умершему около 60-ти лет, рассказали очевидцы.