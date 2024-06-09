В Брюховецком районе два человека погибли в аварии с грузовиком

Как сообщили в пресс-службе кубанского ГУ МВД, машину под управлением 31-летнего водителя, занесло с обочины на встречную полосу. По данным ведомства, там легковушка по касательной влетела в крупногабаритный транспорт. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.