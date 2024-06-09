В Брюховецком районе два человека погибли в аварии с грузовиком

На трассе «Краснодар — Ейск» столкнулись легковой автомобиль марки «Тайота» и грузовик марки «Мерседес Акрос».
Как сообщили в пресс-службе кубанского ГУ МВД, машину под управлением 31-летнего водителя, занесло с обочины на встречную полосу. По данным ведомства, там легковушка по касательной влетела в крупногабаритный транспорт. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.
В результате аварии пассажир «Тойоты» погиб на месте. Водитель легковушки был госпитализирован в Каневскую ЦРБ, где через полтора часа скончался от полученных травм.
Ранее «МК на Кубани» писал о гибели пешехода в аварии на трассе Белореченском районе.