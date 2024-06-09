В Акмолинской области спасли рыбака

У мужчины 1987 во время рыбалки на резиновой лодке сломалось весло. Спасатели спасли рыбака и составили административный протокол по ст.412 «Нарушение правил безопасности на водоемах», «Отсутствие спасательного жилета», передает DKNews.kz.
Второй случай произошел, когда поездка на катамаране едва не обернулось трагедией для троих молодых парней.
Отплыв далеко от берега озера Боровое Бурабайского района, молодые люди не смогли вернуться обратно из-за сильного ветра. На помощь пришли Акмолинские спасатели, которые доставили унесенных обратно на берег, где их ждали сотрудники районного отдела по ЧС.
Сотрудники ОЧС провели с ребятами профилактическую беседу.