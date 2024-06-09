В Акмолинской области спасли рыбака

Отплыв далеко от берега озера Боровое Бурабайского района, молодые люди не смогли вернуться обратно из-за сильного ветра. На помощь пришли Акмолинские спасатели, которые доставили унесенных обратно на берег, где их ждали сотрудники районного отдела по ЧС.