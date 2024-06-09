Массовая авария с пострадавшими произошла на ЕКАД

На 61-м километре автодороги столкнулись три автомобиля — Kia Cerato, Volkswagen Polo и Opel Meriva.
«В аварии пострадали люди», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение (5 сотрудников МЧС и 1 единица спецтехники).
Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают инспекторы ДПС.
Как сообщалось ранее, в Сухом Логу мотоциклист получил смертельные травмы при столкновении с экскаватором.
По данным пресс-службы управления ГАИ по Свердловской области, ДТП произошло 6 июня, около 11 часов на первом километре дороги «Сухой Лог — Рефтинский», в районе дома 90 по улице Пионерской.