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Массовая авария с пострадавшими произошла на ЕКАД

Минувшим вечером на Екатеринбургской кольцевой автодороге случилась массовая авария.

На 61-м километре автодороги столкнулись три автомобиля — Kia Cerato, Volkswagen Polo и Opel Meriva.

«В аварии пострадали люди», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение (5 сотрудников МЧС и 1 единица спецтехники).

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают инспекторы ДПС.

Как сообщалось ранее, в Сухом Логу мотоциклист получил смертельные травмы при столкновении с экскаватором.

По данным пресс-службы управления ГАИ по Свердловской области, ДТП произошло 6 июня, около 11 часов на первом километре дороги «Сухой Лог — Рефтинский», в районе дома 90 по улице Пионерской.