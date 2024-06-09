Крупный пожар разгорелся в частном доме в ВКО

По информации пресс-службы МЧС РК, площадь пожара составила 124 кв. м.
«Пострадавших нет. Причина устанавливается. МЧС просит при чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112», — говорится в сообщении.
9 июня в районе Алтай в частном жилом доме загорелась кровля. Затем огонь перешел на хозяйственную постройку, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, площадь пожара составила 124 кв. м.
«Пострадавших нет. Причина устанавливается. МЧС просит при чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112», — говорится в сообщении.