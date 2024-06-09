На главу АНО «Цифровые платформы» напали в Москве

Телеграм-канал Baza и «Известия» сообщают, что пострадавшие — гендиректор АНО «Цифровые платформы», бывший директор по проектной деятельности Института развития Интернета Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков. Последний погиб, Щельцин — в больнице. По данным Baza, нападавший — 47-летний лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.
Директор коллектива Павел Жилов подтвердил РБК задержание лидера группы. «На самом деле, что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», — сообщил он.
РБК обратился за комментарием в СК Москвы.
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