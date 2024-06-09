Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На главу АНО «Цифровые платформы» напали в Москве

В ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово 47-летний мужчина в ходе ссоры напал с ножом на двух других мужчин и нанес одному 9, а другому пострадавшему — 3 удара, в результате первый скончался в машине скорой помощи, второй — госпитализирован, сообщает московская прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Телеграм-канал Baza и «Известия» сообщают, что пострадавшие — гендиректор АНО «Цифровые платформы», бывший директор по проектной деятельности Института развития Интернета Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков. Последний погиб, Щельцин — в больнице. По данным Baza, нападавший — 47-летний лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.

Директор коллектива Павел Жилов подтвердил РБК задержание лидера группы. «На самом деле, что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», — сообщил он.

РБК обратился за комментарием в СК Москвы.

Материал дополняется